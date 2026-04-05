Подсчитан потенциальный гонорар Долиной за концерт в Петербурге

Народная артистка России Лариса Долина может заработать более 21 миллиона рублей на сольном концерте «Юбилей в кругу друзей» в Санкт-Петербурге. Выступление запланировано в БКЗ «Октябрьский» на 15 ноября 2026 года, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, при полной заполняемости зала выручка от продажи билетов достигнет 21,3 миллиона рублей (без учета расходов на проведение концерта). «Октябрьский» вмещает более 3,5 тысячи человек. Цена билетов варьируется от 2,2 тысячи рублей (последние ряды балкона) до 12 тысяч рублей (места в партере).

В настоящее время, более чем за полгода до концерта, продано менее половины билетов. Ранее зал сообщил о переносе выступления с 25 февраля на 15 ноября 2026 года. Представитель артистки Сергей Пудовкин объяснил перенос техническим фактором.

Ранее стало известно, что в 2025 году до резонансного дела о продаже квартиры в Хамовниках Долина зарабатывала 3,5 миллиона рублей за частное выступление. Теперь артистка снизила стоимость до трех миллионов. Отмечается, что при успешном торге заказчик может добиться еще более значительной скидки: певица готова выступить за 2,3 миллиона.