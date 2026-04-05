Телеведущая Алена Водонаева в подкасте «НеДудь» рассказала, что встречается с несколькими мужчинами одноименно, но скрывает это от сына Богдана. Слова знаменитости приводит издание Super.

«Я же в монастырь не ушла, у меня есть личная жизнь. Я в свободном плавании уже давно, но это не отменяет личную жизнь. Свидания, секс, встречи, просмотр кино дома, когда ребенок с отцом», — заявила Водонаева.

Телеведущая призналась, что не хочет показывать сыну партнера и называть его «моя вселенная, моя любовь». Знаменитость также рассказала, что недавно Богдан случайно встретился с одним из ее мужчин.

«Ну, как есть. Они друг про друга не знают. И, надеюсь, этот эфир тоже не посмотрят. Хотя есть один, который все мои интервью смотрит», — сказала Водонаева.

Звезда была замужем дважды. Первым ее супругом стал бизнесмен Алексей Малакеев. В 2010-м у них родился сын Богдан. Пара развелась в 2013 году. В 2018-м ведущая связала себя узами брака с музыкантом Алексеем Комовым, но рассталась с ним через год. С 2019 года она перестала давать какие-либо комментарии о своих романах.

В июне 2024-го Алена Водонаева намекнула в разговоре с Ляйсан Утяшевой, что ее возлюбленный — голливудская звезда. Она не стала раскрывать имя ухажера.