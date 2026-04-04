Наташа Королева ответила на сравнения с женой Игоря Николаева

Артистка заявила, что не видит между собой и Юлией внешнего сходства. Она считает, что они совершенно разными.

Во время визита в Нижний Новгород певица Наташа Королёва откровенно высказалась о сопоставлении её с Юлией Проскуряковой — нынешней женой её бывшего мужа Игоря Николаева.

«Я думаю, мы совершенно не похожи. Никаким образом. Только, может быть, светлостью и жизнерадостностью», — пошутила Королева. Она подчеркнула, что у них разный характер и подход к семейной жизни: по ее словам, в браке с Николаевым она была «слишком сильным ураганом», а Проскурякова, наоборот, спокойнее и умеет сглаживать конфликты: «Она спокойнее в той семейной жизни, которая Игорю необходима... Юля умеет Игоря гасить».

Несмотря на прошлое, певица ласково отзывается о нынешней супруге Николаева и вспоминает, что однажды даже дала ей советы, как ужиться с талантливым, непростым человеком, отметив: «Он непростой, люди талантливые — непредсказуемые. Я думаю, мои советы ей пригодились».