Актриса Наталья Бочкарева угодила в скандал

Звезда сериала «Счастливы вместе», актриса Наталья Бочкарёва обругала соседку и получила административный штраф в прошлом году. Подробности инцидента стали известны только сейчас, пишет канал 112.

По данным канала, конфликт Бочкарёвой с соседкой по коттеджному посёлку произошел из-за оскорблений в адрес дочери актрисы. Бочкарёва вышла из себя, начала размахивать руками и оскорблять соседку.

В минувшем декабре Московский городской суд оставил в силе постановление Останкинского районного суда, признавшего Бочкарёву административно виновной в хулиганстве и оштрафовавшего ее на 1 тысячу рублей.

По мнению судьи, поведение актрисы было вызвано демонстративно-пренебрежительным отношением к окружающим. Она умышленно не соблюдала нормы и правила поведения.

Вину актриса не признала. Представитель Бочкарёвой заявил, что свидетель оговаривает её из-за неприязни.