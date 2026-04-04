Селена Гомес снова спровоцировала слухи о беременности

Селена Гомес снова оказалась в центре внимания поклонников из-за слухов о беременности. Всё началось с ролика инфлюенсера Федерики Скангетти, где она вместе с певицей демонстрирует косметику.

Но внимание зрителей привлек не продукт, а образ Гомес: звезда появилась в свободном розовом платье-трапеции, которое создало иллюзию округлившегося живота.

В комментариях фолловеры начали активно обсуждать возможную беременность певицы. Часть подписчиков отметила, что, учитывая волчанку, от которой страдает Селена, и жизнь с одной почкой, Гомес может столкнуться с рисками, но это не мешает ей потенциально иметь детей.

Дополнительные предположения возникли после видео с визажистом Шайлой, которая на 26-й неделе беременности. На видео Селена была в том же розовом платье и удивлённо реагировала на акцент на животе коллеги.