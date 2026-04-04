Комик Щербаков потерял в доходах

Стендапер Алексей Щербаков отказался от услуг посредников при организации своих выступлений из опасений, что «его подставят». Об этом сообщает Mash.

По информации источника, комик сам ведет переговоры о выступлениях — за них он получает около 1,8 млн рублей, что в два раза меньше, чем в прошлых больших турах. Для сравнения: в декабре за выступление в ДК Егорьевска Щербаков заработал 3,5 млн рублей.

В настоящее время комик вынужден довольствоваться скромными залами, вмещающими около 500 человек, в провинциальных городах, так как билеты на его выступления не выкупают полностью. К примеру, в Алапаевске вместо 600 билетов продано только 280. Несмотря на то что стендапер пытается расширить гастрольную географию,

он рискует потерять аудиторию в других городах, как, например, это было в Апатитах и Кыштыме.

До этого большие сольные концерты Щербакова были отменены в Москве, Первоуральске, Озерске и Копейске.