Актер Патрик Дж. Адамс назвал безумием прошлое Меган Маркл

Коллега Меган Маркл по сериалу "Форс-мажоры" высказался о прошлом герцогини. Об этом сообщает People. Актер Патрик Дж. Адамс заявил, что то, через что что прошла Меган Маркл, — просто "безумие".

Актер также рассказал о планах сменить описание своего профиля в соцсетях, где упоминает Маркл: "Парень из того самого сериала, который вы смотрите, потому что та самая девушка вышла замуж за принца". В конце февраля герцог и герцогиня Сассекские вместе с делегацией ВОЗ приехали в центр для наркозависимых и фонд развития человеческого потенциала в Аммане. 4

4-летняя Меган Маркл появилась на публике в черных брюках и коротком сером пальто. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж. До этого Меган Маркл и принц Гарри посетили баскетбольный матч звезд NBA в США. Во время мероприятия герцогиня прижималась и обнимала супруга. Однако интернет-пользователи посчитали, что Маркл специально демонстрирует чувства на публике и осудили ее за неискренность.