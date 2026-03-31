Жена уговорила Прилучного пройтись по доске с гвоздями

Актер Павел Прилучный прошелся по доске с гвоздями. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На такое испытание актера уговорила жена Зепюр Брутян. Сама женщина без особых проблем проходит доску с гвоздями до самого конца, а теперь к ней присоединился и муж.

Пока что хождение по гвоздям дается Прилучному не просто — в первый раз он попытался пройти по доске в три больших шага. Кроме того, он воспользовался специальными шестами для равновесия. Ощущения от такой прогулки он назвал «прикольными».

Брутян оценила поступок мужа и похвалила его за мужество.

«Тяжело, но мы с мужем прошли до конца», — заявила она.

