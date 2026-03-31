СБУ предъявила новые обвинения Баскову

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения певцу Николаю Баскову. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на данные офиса украинского генпрокурора.

© Global look

По данным источника, народного артиста России обвиняют еще по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Детали дела не раскрываются.

В июне 2025 года Николая Баскова объявили в розыск на Украине. Его обвиняли в посягательстве на территориальную целостность страны. Артисту заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.