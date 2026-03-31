Певица Слава призвала к ответственности за травлю: «Слово может быть последним»

Певица Слава призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что задумалась о кончине на фоне травли.

Слава призвала хейтеров осознавать ответственность слов, которые они говорят в интернете. Артистка уверена, что некоторые люди не понимают силу некоторых высказываний.

«Просто обычное маленькое слово. И от обычного никому неизвестного человека даже. Просто неизвестный человек может сказать слово в ту минуту, когда человеку настолько плохо, что это слово будет последним для него», — поделилась исполнительница.

Как отметила Слава, хейтеры не знают людей, которым посылают слова ненависти. В пример она привела себя.

«Вы же не понимаете, что я могу завтра с собой совершить? Из-за того, что вы написали. Из-за того, что, может быть, у меня такая тонкая натура. Это я сейчас сказала вам, что я сильная, капец. А может, я не сильная? Может, это просто маска?» — отметила певица.

В комментариях артистку поддержала телеведущая Лариса Гузеева.

«Слава, моя дорогая, я с тобой», — написала телеведущая.

В марте Слава сорвала концерт в Пензе из-за плохого самочувствия. Посетители шоу рассказали, что артистка якобы не попадала в фонограмму, а в какой-то момент и вовсе ушла со сцены, предложив зрителям получить деньги за билет на кассе или попросить лично у нее.

После концерта Слава оправдалась в видео у себя в соцсетях. Она заявила, что не могла стоять на ногах из-за таблеток, не могла найти в себе сил работать, однако все равно вышла на сцену.