У экс-жены Аршавина отсудили 2 млн рублей за разгром квартиры

Бывшую жену футболиста Андрея Аршавина Алису Казьмину оштрафовали на 2 миллиона рублей за разгром съемной квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, несколько лет назад Казьмина разгромила съемную квартиру в Санкт-Петербурге. Возмещать ущерб она отказалась, после чего собственник обратился в суд.

Как рассказал владелец жилья, женщина сломала мебель и ободрала обои. Кроме того, она оставила масляные пятна на стенах, полу, шторах и мебели, а также повредила кожаный диван, кресла, варочную панель и чугунную ванную. Хозяин квартиры также добавил, что после Казьминой не смог найти мелкую бытовую технику и предметы обихода.

В итоге, судья встал на сторону владельца квартиры. Согласно решению суда, Казьмина должна выплатить более 2 миллионов рублей.

«Арендодатель также просил взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, суд рассмотрел и удовлетворил», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что Аршавин уже три года не может найти покупателя для особняка в Санкт-Петербурге.