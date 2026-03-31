Гоген Солнцев перенес сложную операцию после рокового похода к парикмахеру

Гоген Солнцев рассказал о перенесенной операции после сожжения кожи головы.

Гоген Солнцев рассказал о своем состоянии. Шоумен перенес операцию после злосчастного похода к парикмахеру. Напомним, ему сожгли волосы, а также он получил химический ожог головы.

«Прошел первый курс трансплантации волос. Операция продлилась более 12 часов. Осталось еще 2 в течение года, так как итоговое поражения фолликулов было в районе 45% покрова головы. Реабилитация очень непросто проходила. Спать было практически невозможно, не говоря уже о горе всевозможных таблеток и лекарств», — рассказал Гоген.

Что касается разборок с салоном, то сторонам удалось мирно решить вопрос. «С салоном заключили досудебное мировое соглашение. Все расходы на операции и реабилитации они возьмут на себя. Всем хорошей весны и беречь себя!» — завершил свой рассказ Солнцев.

Однако в комментариях не было особого сочувствия. «Мы все уже видели настоящую причину происшествия. Ему нанесли краску, и нужно было смывать через 20 минут, но он ушел на 2 часа, парикмахер не виновата», «Надо было на вас в суд подать», «Очередное вранье», «Свалил болтать по телефону он, а платить должен салон», «Да тебе к психиатру надо», — обрушились фолловеры на Гогена.