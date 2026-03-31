«Он не из мира кино»: актриса Красовская обмолвилась о новом бойфренде

Анастасия старается не распространяться о своей личной жизни. Однако в новом интервью актриса кое-что все-таки рассказала.

Анастасия Красовская попала в кино случайно. Не имея актерского образования, она быстро добилась успеха, исполнив роль в драме «Герда». При этом девушка крайне редко говорит о личном. В эксклюзивном интервью журналу «Атмосфера» Анастасия сделала исключение и впервые подтвердила, что ее сердце занято.

Звезда призналась: ее новый бойфренд никак не связан с миром кино. Пара знакома уже давно, но в романтические отношения их общение переросло недавно. Анастасия не скрывает радости от того, что этот человек появился в ее жизни. По мнению актрисы, именно любовь подарила ей долгожданное спокойствие.

«Он вообще не из мира кино. Мы знаем друг друга давно... Я очень рада, что этот человек есть в моей жизни», — заявила она.

27-летняя актриса также отметила, что не боится открываться новому партнеру, несмотря на прошлые разочарования и предательства. Для нее любовь — это прежде всего доверие и отказ от «обороны» и жестких границ.