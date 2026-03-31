Долина снизила до 114 миллионов сумму исковых требований к мошенникам

Певица, народная артистка России Лариса Долина снизила до 114 миллионов рублей сумму исковых требований о возмещении имущественного вреда к мошенникам, обманувшим ее на 175 миллионов.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщил ее представитель в суде.

— Мы уменьшаем размер исковых требований. Соответственно, из похищенных 175 миллионов рублей вычитаем уже просуженные 61 миллион рублей и у нас получается 114 миллионов рублей, — передают слова представителя Долиной «Известия».

Изначально сумма ущерба составляла 175 миллионов — это похищенные денежные средства, денежные переводы и переданные наличные денежные средства, а также рыночная стоимость квартиры в Москве. В сентябре прошлого года суд в Йошкар-Оле взыскал 62,7 миллиона в пользу певицы. Эти деньги списали с десяти ответчиков, в том числе с четверых фигурантов дела. Таким образом Долиной должны выплатить оставшуюся часть суммы — 114 миллионов.

В ноябре прошлого года в инстанции вынесли приговор четырем фигурантам дела о мошенничестве с квартирой певицы. Обвиняемых отправили за решетку на срок до семи лет.