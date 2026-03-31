Возлюбленный Лерчек заявил, что она сама погасила долг перед налоговой

Возлюбленный Валерии Чекалиной (Лерчек), Луис Сквиччиарини, прокомментировал сообщения о том, что блогер закрыла крупную задолженность перед налоговой службой. Речь идёт о сумме свыше 175 миллионов рублей.

В ФНС подтвердили, что долг Чекалиной погашен.

«Долг перед налоговой погашен. Он погашен не кем-то, а самостоятельно», — отметил Сквиччиарини в запрещённой соцсети, подчеркнув, что ответственность за урегулирование финансовых обязательств полностью лежала на самой Валерии.

Напомним, когда юрист Лерчек впервые принес в суд документ, который информировал об оплате долга, в нем было сказано, что деньги на расчётный счёт блогерши внесло некое физическое лицо. Теперь стало ясно, что Валерия сама заплатила налоги.

Лерчек проходит лечение рака желудка четвертой стадии, обнаруженного после родов. Недавно она вышла на связь с поклонниками и не смогла сдержать слёз, говоря о болезни.

