Клава Кока поделилась забавной историей из детства на шоу у Александра Рогова

Клава Кока рассказала на шоу «Ужин с Роговым» забавную историю из детства.

Певица призналась, что сегодня придерживается вегетарианства, но в детстве у неё были весьма необычные гастрономические привычки.

«Я вегетарианка и не ем мяса. В детстве я очень любила курицу… Пока мама готовила, я брала несколько кусочков и прятала в ботинки, чтобы потом съесть тайком», — рассказала артистка.

Признание вызвало бурную реакцию за столом. Особенно эмоционально отреагировал сам Рогов, не сдержавший шутливого комментария: «Ты, Клава, ку-ку. Реально ку-ку».

За столом вместе с Роговым и Кокой собрались Валя Карнавал, Катя Голден и Екатерина Скулкина. Они ели ностальгические блюда из детства, откровенничали и играли.

Ранее Клава Кока заявила о протесте против искусственного интеллекта. Ей нередко приходится объяснять фанатам, что в своих клипах она не использует ИИ.