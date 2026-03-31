Максим Фадеев запретил сестре исполнять песни без его разрешения

Музыкальный конфликт с участием Максима Фадеева и его двоюродной сестры, солистки группы Total Марины Черкуновой, получил продолжение спустя 20 лет. Артистка заявила, что продюсер официально запретил ей исполнять песни, с которыми она ассоциируется у слушателей.

По словам Черкуновой, в начале 2000-х Фадеев активно занимался её карьерой и, как она считала, фактически передал ей права на репертуар.

«На словах он дарил мне тысячи раз, говорил: “Это твоё, давай, действуй”», — вспоминает певица в интервью Ксении Собчак.

Она утверждает, что все эти годы не сталкивалась ни с юридическими претензиями, ни с попытками пересмотра договорённостей.

Ситуация изменилась в марте 2026 года, когда, по словам артистки, она получила документы, запрещающие исполнять песни без согласия продюсера. Черкунова признаётся, что оказалась в растерянности и сейчас консультируется с юристами, пытаясь понять дальнейшие шаги.

После этого певица Линда, ранее сотрудничавшая с Фадеевым, резко высказалась о произошедшем, поставив под сомнение этичность подобного решения. Она отметила, что творческое наследие должно не только контролироваться, но и «оставаться после автора».

