«Настоящий герой»: Гордон высказалась о больной раком Лерчек

Попытка блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) открыть новый бизнес несмотря на рак четвертой стадии должна вызывать уважение, а не осуждение. Как сообщает News.ru, об этом заявила юрист Екатерина Гордон.

Гордон напомнила, что блогер полностью выполнила свои обязательства перед государством и заплатила «все и больше».

«То, что она не опускает руки и пытается придумывать что-то вместе с мамой, должно вызывать уважение, а не негатив», — сказала Гордон.

Юрист добавила, что не верить Лерчек могут только «идиоты и злые люди». Гордон заявила, что знает ситуацию блогера из первых рук — Чекалина «борется как настоящий герой».

Ранее стало известно, что мать Чекалиной зарегистрировала в России новый косметический бренд. По информации СМИ, помогать родительнице будет сама Лерчек, которая сейчас борется с раком желудка.