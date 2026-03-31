Суд прекратил дело о банкротстве Лерчек

Суд в Москве прекратил дело о банкротстве блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной после погашения ее долга по налогам. Об этом во вторник, 31 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Представители заявителя по делу о банкротстве (управления ФНС России по Кировской области) и должника не явились на заседание во вторник, передает агентство.

У блогера обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение болезни на столь запущенном этапе.

16 марта Лерчек вышла на связь и подтвердила информацию о раке желудка. Она не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что хочет и будет жить. По словам адвокатов Чекалиной, следователь МВД четыре раза отказал ей в посещении частных клиник, в том числе в визитах к стоматологу. В свою очередь представители ведомства отметили, что удовлетворили все ходатайства о посещении государственных учреждений.