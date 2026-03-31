Кто вытащил Фадеева из нищеты: Линда раскрыла правду Собчак

Певица дала большое интервью. В рамках беседы Линда вспомнила, как в 90-е Максим Фадеев приехал в Москву без денег и связей.

Певица Линда стала настоящим феноменом 90-х. Ее странные и цепляющие песни создавал тогда еще малоизвестный Максим Фадеев. В свежем интервью Ксении Собчак артистка решила вспомнить, с чего на самом деле начиналась карьера знаменитого продюсера. Оказалось, что в Москву его привезли практически без гроша в кармане. Это был 1993 год.

Первым руку помощи протянул звукорежиссер Михаил Кувшинов. Линда тогда искала крутого аранжировщика, и тот посоветовал послушать работы Фадеева. Чтобы Максим мог хоть что-то заработать, Кувшинов пустил его в свою студию и делился с ним клиентами.

Когда Линда познакомилась с Максимом лично, она сразу попала под его обаяние. Певица отметила, что у Фадеева есть талант — он умеет очень быстро входить в доверие к людям, особенно молодым и неопытным. Будущий продюсер расположил к себе и семью артистки, в том числе ее отца, финансиста Льва Геймана. Мужчина принял Максима и помог с финансированием его проектов.

«Я за него была готова порвать глотку любому. Во всех интервью я не говорила о себе... я говорила о нем, какой он талантливый», — поделилась исполнительница.

Певица прямо говорит: без денег ее отца и поддержки всей команды Максим Фадеев вряд ли бы стал звездой. Именно семья Линды дала ему все возможности, чтобы выбраться из нищеты. Сейчас же продюсер называет ее «посредственной артисткой».