Музыкальная школа, оформленная на дочь Долиной, оказалась налоговым должником

У музыкальной школы, оформленной на дочь российской певицы Ларисы Долиной Ангелину, образовалась задолженность по налогам в 231 тысячу рублей. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в MK.ru.

Само учреждение при этом считается прибыльным предприятием — только за прошлый год выручка составила 13,6 миллиона рублей, а чистая прибыль для акционера — 11,5 миллиона.

Проект также получал грант на развитие, поданный артисткой как индивидуальным предпринимателем. Несмотря на это, поздние заявки от имени компании не получили поддержки, передает издание.

В сентябре также прекратил деятельность фонд «Помощь без границ», учредителем которого числилась дочь Долиной. Налоговая исключила организацию из реестра из-за отсутствия отчетности и активности.

Тем временем гонорары народной артистки России после громкого скандала с квартирой в Москве заметно снизились. Сейчас певица с трудом собирают полупустые залы, а цены на ее выступления упали.

Недавно более 50 человек ушли с джазового фестиваля в Санкт-Петербурге после того, как на сцене появилась Долина. Она была заявлена завершающей артисткой на мероприятии.