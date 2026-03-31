Певец Джони лишился голоса и отменил частные выступления

Певец Джони (Джахид Гусейнли) отменил частные концерты до середины апреля из-за потери голоса на выступлении в Минске. Как сообщает Telegram-канал Mash, ему запретили не только петь, но и говорить.

У 30-летнего артиста произошло воспаление связок, которое обострилось на концерте 27 марта. Между номерами Гусейнли сделали пять уколов адреналина, чтобы уменьшить воспаление и ослабить боль. Он смог отыграть мероприятие, однако состояние ухудшилось.

Сейчас Джони находится под наблюдением медиков. Ему назначили гормональную и противовоспалительную терапию для снятия отека, а также ингаляции и увлажнение легких. Кроме того, Гусейнли должен соблюдать строгий режим сна и в течение трех недель избегать нагрузок. Если восстановление пройдет без осложнений, то артист сможет вернуться на сцену уже к 19 апреля.