«Настоящая леди»: Вера Брежнева поздравила дочь Софию с 25-летием

Певица и актриса Вера Брежнева — мама двух дочерей. Старшая София родилась в ее союзе с предпринимателем Виталием Войченко. Младшая Сара появилась на свет в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом. Артистка редко делится семейными кадрами, но ради важного повода сделала исключение.

Вчера, 30 марта, в семье звезды отметили большой праздник. Старшей дочери Брежневой исполнилось 25 лет. В честь юбилея певица опубликовала на странице личного блога серию фотографий. Она показала подписчикам свежий снимок с повзрослевшей Софией, а также несколько архивных кадров. На старых фото Соня была запечатлена еще будучи совсем маленькой.

«Я не могу поверить. Она настоящая леди!!! Всегда буду любить», — трогательно подписала пост певица.

Подписчики бурно отреагировали на новую публикацию 44-летней Веры Брежневой. В комментариях Софию назвали копией ее звездной мамы. Поклонники отметили, что 25-летняя девушка выглядит очень статно и утонченно. Имениннице адресовали большое количество комплиментов и приятных пожеланий.