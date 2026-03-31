Женя Малахова рассказала о перенесенной операции

Певица Женя Малахова перенесла операцию на носу. Как сообщает Starhit, сейчас она восстанавливается после вмешательства.

По словам Малаховой, эта операция была плановой — ей исправили искривление перегородки. Проблемы с ноcом начались еще во время беременности и со временем лишь усугублялись. Частые простуды и осложнения влияли на самочувствие и мешали записывать музыку.

Артистка признается, что восстановление оказалось тяжелее, чем она предполагала и если бы она знала это, то не решилась бы на операцию.

«Сегодня пятый день, я говорю об этом открыто и хочу поддержать всех тех, кто делал какие-либо манипуляции с носом — только мы можем понять друг друга», — добавила она в личном блоге.

Поклонники поддержали Малахову, пожелав ей быстрого и легкого восстановления, а также отметили, что в таких ситуациях очень нужен человек, способный поддержать.