Елену Подкаминскую и Дениса Гущина официально развели

Российская актриса Елена Подкаминская официально развелась с бизнесменом Денисом Гущиным. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в суде.

© Вечерняя Москва

Звезда сериала «Кухня» была в браке более девяти лет. При этом на само заседание экс-супруги не явились — вместо них присутствовали адвокаты.

Слушание по делу о разводе прошло в закрытом формате. При этом еще 25 февраля суд давал паре шанс помириться, передает Пятый канал.

Известно, что иск о расторжении брака подала не актриса, а ее экс-супруг. Развестись пара решила еще в конце 2025 года.

Тем временем общественность активно следит за разводом певца Джигана и его жены Оксаны Самойловой. Ранее рэпер рассказал, что при разводе хочет получить от своей жены 310 миллионов рублей.

Московский суд в День смеха, 1 апреля, рассмотрит дело о расторжении брачного договора между рэпером и блогершей. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Как утверждает адвокат Самойловой, имущество, приобретенное Джиганом после заключения брачного договора, является собственностью артиста.