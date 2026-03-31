Елену Подкаминскую и Дениса Гущина официально развели
Российская актриса Елена Подкаминская официально развелась с бизнесменом Денисом Гущиным. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в суде.
Звезда сериала «Кухня» была в браке более девяти лет. При этом на само заседание экс-супруги не явились — вместо них присутствовали адвокаты.
Слушание по делу о разводе прошло в закрытом формате. При этом еще 25 февраля суд давал паре шанс помириться, передает Пятый канал.
Известно, что иск о расторжении брака подала не актриса, а ее экс-супруг. Развестись пара решила еще в конце 2025 года.
Тем временем общественность активно следит за разводом певца Джигана и его жены Оксаны Самойловой. Ранее рэпер рассказал, что при разводе хочет получить от своей жены 310 миллионов рублей.
Московский суд в День смеха, 1 апреля, рассмотрит дело о расторжении брачного договора между рэпером и блогершей. Заседание пройдет в закрытом режиме.
Как утверждает адвокат Самойловой, имущество, приобретенное Джиганом после заключения брачного договора, является собственностью артиста.