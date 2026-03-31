Примирения не случилось: 46-летняя Елена Подкаминская официально разведена

Актриса девять лет прожила в браке с бизнесменом Денисом Гущиным. Сегодня пару развели.

На прошлой неделе в медиапространстве активно обсуждали перемены в семье актрисы Елены Подкаминской. В СМИ писали, что звезда сериала «Кухня» расстается со своим мужем, бизнесменом Денисом Гущиным. По данным журналистов, инициатором разрыва стал мужчина. Он подал исковое заявление в суд еще в декабре 2025 года.

Паре предоставили стандартный срок для примирения, однако спасти отношения не удалось. Как сообщает портал «СтарХит», сегодня брак Подкаминской и Гущина был официально расторгнут. Теперь супруги, прожившие вместе девять лет, пойдут разными путями.

За годы совместной жизни у Елены и Дениса родились двое детей — дочь Ева и сын Александр. Также актриса воспитывает старшую дочь Полину от первого брака с Александром Пляцевым. Несмотря на публичность Подкаминской, подробности этого бракоразводного процесса долгое время оставались в тайне.

Первое судебное заседание прошло в обстановке строжайшей секретности. Адвокаты сторон категорически отказывались от любых контактов с прессой. Елена Подкаминская предпочла хранить молчание, а вот ее уже бывший муж отрицал проблемы в семье. В коротком диалоге с журналистами он заявлял: «Это не так, не так».