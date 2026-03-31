У Ренаты Литвиновой возникли проблемы с бизнесом в России

Бизнес актрисы Ренаты Литвиновой столкнулся с серьезными проблемами. Убыток ее косметической компании оценивается в миллионы рублей, сообщает Shot.

Как отмечается, ООО «Рида Косметикс», которым владеет 59-летняя Литвинова, завершило прошлый год с убытками в размере 5,3 млн рублей. Финансовые показатели компании ухудшались с 2022 года. В последний раз чистая прибыль была зафиксирована в 2021 году и составила 5,5 млн рублей. С 2023 года убытки компании только увеличивались.

При этом за последние четыре года на ее депозитах в российских банках накопилось 3,1 миллиона рублей, хотя общая сумма ее сбережений в РФ составляет 22,6 миллиона. В Москве у нее осталось имущество на сумму 203 миллиона рублей: 214-метровый особняк в Троицке стоимостью 35 миллионов, 96-метровая квартира за 87 миллионов и еще одна квартира площадью 86 квадратных метров за 77 миллионов, которую ей передала Земфира* (признана Минюстом иностранным агентом).

Кроме того, у нее есть девятилетний Lexus за 4 миллиона рублей. Напомним, что Рената Литвинова и Земфира* после начала СВО уехали в Париж.

* признана Минюстом иностранным агентом.