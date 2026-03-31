Звезда группы "ВИА Гра" попала в реанимацию

Группа "ВИА Гра" появилась в 2000 году и стала сенсацией на отечественной эстраде. Через пару лет в пару к Алене Винницкой, Анне Седоковой и Надежде Грановской добавилась Татьяна Найник. Собственно, одно время Татьяна заменяла Надежду, ушедшую в декрет. Эффектная брюнетка с пышными формами немедленно привлекла внимание зрителей.

© соцсети

Однако проработала Найник в группе меньше года. Она покинула девичий коллектив, однако до сих пор время от времени мелькает на телевидении. Правда, теперь Татьяна не поет. Она снимается в различных шоу. Так, Найник посетила программу "Звезды сошлись" и рассказала о том, как попала в реанимацию.

Однажды у нее сильно заболел живот. Приехавшие по вызову медики осмотрели Татьяну, сказали, что это не аппендицит, и уехали. Через некоторое время Найник стало хуже.

"Я синею, у меня губы синие, я как-то уже отъезжаю, понимаю, что на скорой опять далеко до больницы, знаю рядом частную клинику. Там мне сделали УЗИ и кричат в рацию: „Готовьте реанимацию“. В итоге я потеряла литр крови, внутреннее кровотечение. Это была киста, она разорвала яичник, его не полностью удалили, а большую часть", - поведала артистка.

Через год Татьяна почувствовала похожую боль и обратилась в ту же клинику. Ей снова сделали там операцию, хирургическое вмешательство прошло нормально.