СМИ: Нагиев в Дубае заработал крупную сумму за курсы личностного роста

Актер Дмитрий Нагиев заработал свыше 13 млн рублей за авторские курсы по личностному росту, организованные в Дубае. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что трехдневный интенсив актера по саморазвитию прошел в Дубае в феврале. Сын артиста Кирилл Нагиев и композитор Александр Шульгин были привлечены в качестве педагогов курса для 25 человек. Занятия проходили в закрытом формате, рассказал агентству один из участников интенсива.

Стоимость мастер-класса варьировалась от 450 до 550 тыс. рублей, пишут журналисты. Тариф VIP с личным кураторством актера достигал отметки в 1 млн рублей, при этом дорогостоящее место осталось не проданным. Таким образом, прибыль артиста за один интенсив длительностью в три дня могла составить 13,7 млн рублей без учета организационных расходов.

В рамках курса студентам преподавали психологию, актерское мастерство и сценическую речь. Согласно источнику агентства, сам артист встречался с группой всего дважды за весь период обучения. В качестве домашних заданий учащиеся выполняли нестандартные поручения, например, ложились на пол в центре Дубая или выступали на сцене перед незнакомой публикой.

До этого сообщалось, что Дмитрия Нагиева могли лишить роли в фильме «Королек моей любви» из-за репутационных рисков. Так, Нагиев числился в списке актеров еще в 2025 году, однако на финальном этапе согласования состава Нагиева якобы вычеркнули из-за нежелания создателей кинокартины рисковать.

Ранее Нагиев заявил, что его сыну Кириллу нужно поработать над собой.