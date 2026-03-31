В шоу «Маска» за образом Гиппопотама скрывался сын популярного певца

Восьмой выпуск шоу «Маска» завершился разоблачением участника в костюме Гиппопотама. Под маской скрывался Родион Газманов — сын народного артиста России Олега Газманова.

© Super.ru

По итогам голосования в зону риска попали Колибри, Гиппопотам и Месяц. Зрители решили спасти Месяца, а жюри отдало предпочтение Колибри, отправив Гиппопотама на раскрытие.

Интрига сохранялась до последнего, однако единственным, кто точно угадал участника, оказался Филипп Киркоров. Остальные судьи выдвигали самые разные версии — от Александра Малинина до Хабиба и Мити Хрусталёва.

После снятия маски Родион Газманов признался, что его участие быстро раскрыли близкие. Причём выдала его не манера пения, а походка. Артист отметил, что рад вновь выступать без маски, но расставание с проектом далось ему непросто.

До финала сезона остаётся всего месяц. В борьбе за победу продолжают участвовать Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц.

