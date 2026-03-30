Киркорова оштрафовали за курение в аэропорту Барнаула

Сотрудники транспортной полиции Алтайского края привлекли к ответственности народного артиста России Филиппа Киркорова за курение в здании аэропорта Барнаула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"За нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах гражданин привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ", – указала транспортная полиция.

По словам представителя артиста Екатерины Успенской, певец уже связался со службами авиагавани для оплаты штрафа. Она подчеркнула, что Киркоров нарушил правила из-за усталости после смены часовых поясов.

При этом член Общественного совета при Росавиации и гендиректор ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев призвал артиста публично извиниться за инцидент, назвав штраф недостаточной мерой.

"Кому-то, может, неприятно, когда кто-то курит. Уж потерпи немножко, выйди на улицу, покури там. Личность он известная. Может, действительно кому-то доставил какие-то неудобства в этом отношении. Раз это не положено, значит, это не положено. Значит, нужно как-то извиниться перед людьми, которые с тобой рядом", – сообщает издание "Абзац" со ссылкой на слова Горбачева.

Об инциденте стало известно 29 марта. Киркоров прилетел на Алтай для того, чтобы провести концерт. В здании аэропорта Барнаула артист закурил, что в итоге заснял местный житель. После этого транспортная полиция организовала проверку.