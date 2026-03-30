Умер актер из «Маски-шоу» Владимир Комаров

В возрасте 62 лет умер украинский актер и участник комик-труппы «Маски» Владимир Комаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Театра «Маски» в соцсетях.

Как сообщили в театре, Комаров умер от сердечной недостаточности. Церемония прощания с ним пройдет 1 апреля.

«Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность... Просто нет слов», — сообщили в театре.

Комаров родился в Кировоградской области. Все детство он провел в Одессе. Образование он получил в институте пищевой промышленности, после чего на три года ушел в матросы Северного флота. Только в 1984 году он присоединился к труппе «Маски», а через три года пошел в Киевский эстрадный театр «Шарж», но потом вновь вернулся в «Маски». Там он проработал с 1989 по 2002 год.

Создал дуэт «Одеколон» с Алексеем Агопьяном, группу «Д-ръ БрМенталь», снялся в двух десятках фильмах. Кроме того, Комаров был мастером по созданию курительных трубок, известный под псевданимом Владимир Сальве.

