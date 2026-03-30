Диброва объяснила, почему ей и спутнику-миллионеру приходится снимать жилье

Полина Диброва пока не обзавелась собственной недвижимостью после развода. Она объяснила, почему так вышло.

Полина Диброва и Роман Товстик вынуждены ютиться в арендованном доме вместе с детьми. Пока что влюбленные не могут насладиться жизнью в собственных хоромах.

Экс-супруга Дмитрия Диброва объяснила, почему так сложилось.

«Мы дом пока так и снимаем. Вопрос даже не в том, что дорого купить, просто нет такого дома, который бы нам понравился. Дом мечты для меня — это дом, который бы понравился одновременно мне, Роману и нашим детям», — поделилась Полина с журналистами МК. Увы, купить дом, в котором они сейчас проживают, нельзя — собственник не продает недвижимость.

После развода с Дибровой Дмитрий решил избавиться от особняка, в котором они раньше жили вместе. Здесь десять спален, этаж для детей и бассейн. Однако нынешняя любовь Полины Роман не торопится приобретать выставленный на продажу дом Диброва.

Скандал с Товстиками и Дибровым гремел в прошлом году несколько месяцев подряд. Полина, как стало известно всей стране, изменяла мужу с Романом, другом семейства. Более того, она даже крестила детей Товстиков.

Елена, пережившая предательства мужа и подруги, впала в депрессию. Со временем многодетная мать перестала выходить с печальными постами. Однако, как считывают ее фолловеры, она до сих пор негласно соперничает с Дибровой, выкладывая очередную порцию фото.