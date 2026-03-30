«Есть сомнения»: Хилькевич раскрыла свои планы на операцию
Анна Хилькевич раскрыла свои планы. Она собирается лечь на серьезную операцию.
Анна Хилькевич заинтриговала своих фанатов несколько дней назад. Она поделилась кадрами из больницы, спровоцировав слухи о четвертой беременности. Вскоре актриса поспешила опровергнуть эту информацию. А сегодня Анна подробно рассказала о том, что именно она задумала.
«Да, я действительно решилась на абдоминопластику. Одна из причин пойти на это — кожа на животе... После трех беременностей она никуда уже не денется. Это тот самый „кожный фартук“, который, как ни крути, убирается только хирургически», — поделилась она в ТГ-канале.
Хилькевич посетовала, что ее живот выглядит как на третьем месяце беременности. Поэтому актриса научилась его втягивать, что, конечно же, не выход из ситуации.
«Честно, сомнения есть. Потому что в целом у меня нет непринятия своего тела, я его не стесняюсь. Но при этом понимаю, что раз уж ложиться на операцию, то надо сделать так, чтоб потом летом не думать, как встать, как повернуться и можно ли расслабить живот... а просто надеть короткий топ», — написала Анна.
Актриса взвешивает все за и против, и, судя по всему, «за» побеждает, хотя решение это ей дается с трудом.
Фолловеры поблагодарили Хилькевич за честность и поддержали ее.