Блогер Лерчек рассказала о серьезной процедуре для лечения рака

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) вернулась в больницу после короткого перерыва в лечении, пишут «Известия». Чекалина сообщила, что ей установят порт в шею.

По данным «Известий», врачи разрешили Лерчек покинуть клинику, чтобы поздравить четырехлетнего сына с днем рождения. Сейчас она снова находится в центре онкологии имени Блохина.

«Готова. В боевой готовности. Сейчас будут устанавливать порт в шею. Я буду как женщина-трансформер», - рассказала Чекалина.

Порт - небольшое устройство, которое вживляется под кожу и заменяет постоянные уколы в вены. Его соединяют с крупным сосудом на шее, чтобы агрессивные лекарства при химиотерапии попадали сразу в центральный кровоток, не обжигая вены.

В конце февраля Чекалина родила сына от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Ребенок стал четвертым для 33-летней Лерчек. Позже Сквиччиарини сообщил, что у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии «с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких».

Отец ребенка Лерчек рассказал, что после выписки из роддома она начала жаловаться на боли. Сквиччиарини отметил, что в день родов врач заметила «что-то не то с плацентой» и отправила ее на гистологию. Так были найдены злокачественные клетки.

Сквиччиарини заявил, что симптомы и боли у Чекалиной начались еще год назад, когда она уже находилась под домашним арестом. Блогеру, ее бывшему мужу Артему Чекалину, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение в проведении валютных операций с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения.

В середине марта адвокат блогера Юлия Лисановская сообщила в суде, что у Чекалиной начал слепнуть один глаз.