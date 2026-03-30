Дробыш и Высоцкая заработали десятки миллионов рублей

Продюсер Виктор Дробыш, владеющий ООО «Национальная музыкальная корпорация», по итогам 2025 года получил чистую прибыль 3,1 млн рублей. Общая выручка компании, занимающейся созданием и выпуском песен, составила 49 млн рублей — снижение на 6 млн по сравнению с предыдущим годом, передает kp.ru.

Кондитерский бизнес Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского показал рекордные показатели. ООО «Кондитерская СладкоеСоленое», где телеведущей принадлежит 35%, а ее супругу — 55%, увеличило выручку до 24 млн рублей — почти на 10 млн больше, чем годом ранее. Однако чистая прибыль составила всего 253 тыс. рублей.

Наиболее заметное падение доходов зафиксировано у Полины Гагариной. Певица владеет 100% ООО «Джейси-Гагарком», специализирующегося на рекламных контрактах. Если в 2024 году бизнес принес ей 41 млн рублей чистой прибыли, то по итогам 2025-го показатель рухнул до 372 тыс. рублей — снижение составило более 40 млн.

Ранее Юлия Высоцкая заявила о потерях в бизнесе из-за мемов с приготовленными ею блюдами. По словам ведущей, ее удивило, что многие публичные личности всерьез обсуждали показанные в передаче неудачные блюда.