Авиаэксперт, глава Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент с курением певца Филиппа Киркорова в барнаульском аэропорту и рассказал о возможном наказании артиста.

Ранее сотрудники транспортной полиции Алтайского края начали проверку после появления видео с Киркоровым, который курил в здании аэропорта Барнаула, передавало РИА «Новости». На кадрах, снятых местным жителем, исполнитель закурил прямо в помещении аэропорта после прилета на Алтай, где у него был запланирован концерт.

Эксперт подчеркнул, что курение в здании аэропорта несёт существенно меньшую угрозу, чем аналогичное действие на борту самолёта.

Курение в здании аэропорта — это, безусловно, нарушение правил, но его нельзя сравнивать по уровню угрозы с курением на борту самолёта. На борту ситуация принципиально иная: там много легковоспламеняемых материалов, особые условия замкнутого пространства и высокая концентрация кислорода в системах вентиляции. Любое возгорание или источник открытого огня в полёте может привести к чрезвычайной ситуации и создать прямую угрозу безопасности пассажиров и экипажа. Поэтому запрет на курение на борту — это не формальность, а жизненно важное требование. В аэропорту же, если рядом нет горючих материалов или специальных зон с особыми условиями, дополнительных угроз для пассажиров и инфраструктуры практически не возникает. В данном случае не было никаких обстоятельств, усиливающих риск: ни легковоспламеняемых предметов поблизости, ни каких‑либо иных факторов опасности. Угрозы безопасности полётов или здоровью людей здесь, по сути, нет. Сергей Детенышев Председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий

Наказание Киркорова за курение в аэропорту, согласно статье 6.24 КоАП РФ, ограничится денежным штрафом в размере от 500 до 1500 рублей, предположил специалист.

Киркоров оправдался за курение в аэропорту

«Транспортная прокуратура начала проверку — это стандартная процедура при подобных инцидентах. Но искать какие‑то особые отягчающие обстоятельства здесь, на мой взгляд, бессмысленно. Нужно сильно постараться, чтобы усмотреть в этом случае что‑то большее, чем банальное нарушение правил поведения в общественном месте. С точки зрения безопасности ничего экстраординарного не произошло, а с точки зрения закона — речь идёт о типичном административном правонарушении. Никаких признаков умышленного создания угрозы или злостного пренебрежения правилами тоже нет. Поэтому, скорее всего, наказание ограничится обычным административным штрафом по соответствующей статье. Других серьёзных последствий для артиста ожидать вряд ли стоит — оснований для более жёстких мер просто нет», - заключил Детенышев.

Ранее Киркоров оправдался за курение в аэропорту Барнаула. По словам музыканта, он устал из-за смены часовых поясов и постоянных перелетов, в связи с чем не смог себя удержать.