Раскрыты заработки уехавших из РФ артистов

Бизнес-активы артистов, покинувших Россию, продолжают приносить доход. Компания Валерия Меладзе в 2025 году заработала 16 миллионов рублей на торговом центре в Бирюлево, а лейбл его сестры Лианы Velvet Music увеличил доход до 142 миллионов, сообщает «Царьград».

Лидер группы «Сплин» Александр Васильев, чьи концерты в Европе собирают залы наполовину, переключился на другие направления: его фирма вышла из убытков в плюс 46 миллионов рублей, занявшись торговлей бытовой электроникой и выпуском одежды.

Алла Пугачева ежемесячно получает пенсию более 105 тысяч рублей с учетом надбавок за звания. Ее годовой доход от авторских отчислений за 166 песен оценивается в 28 миллионов рублей.

Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) зарабатывает на продаже авторского фарфора — цена сервиза доходит до 78 тысяч рублей. Проценты по его вкладам в российских банках с начала СВО составили 4,8 миллиона рублей. Пенсионные выплаты артистов поступают на российские счета и затем переводятся за рубеж.

