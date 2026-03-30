«Руки Вверх» требуют взыскать 5 миллионов рублей через суд за товарный знак

ООО «Руки Вверх» направило в суд иск против ООО «Космос‑М» с требованием выплатить 5 миллионов рублей — речь идёт о защите исключительных прав на товарные знаки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, изначально заявление не приняли к рассмотрению и оставили без движения, однако позднее судебный процесс всё‑таки начался. На сегодняшний день разбирательство по этому спору продолжается.

Ранее солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков записал «шепелявую» песню в ответ на обвинения Андрея Губина в проблемах с дикцией. Напомним, исполнитель хита «Девушки как звёзды» в беседе с Ксенией Собчак заявил, что не понимает такой всеобщей любви к группе и их песням, а дефект речи Сергея Жукова он и вовсе назвал непригодным для сцены. Вскоре после этого Губин оправдался за свою критику и объяснил, что ничего плохого сказать не хотел и его не так поняли.