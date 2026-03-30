«Невыносимо больно»: что известно о сложном периоде в жизни певицы Славы

Артистка Слава (Анастасия Сланевская) переживает тяжелый период в жизни. Как сообщает Starhit, певица жалуется, что ее предала вся семья, тогда как она столкнулась с критикой из-за своего выступления в Пензе.

Сперва артистка открыто говорила об изменах своего избранника Анатолия Данилицкого, от которого родила младшую дочь Антонину. Теперь же она столкнулась с предательством остальных своих близких людей, однако Слава не уточняет, кого именно.

«Все близкие люди меня предали и сделали максимально больно. Каждый день я плачу, мне невыносимо больно. Меня использовали, предали, а я прощала, дура. Не знаю, как быть дальше… Когда-нибудь я расскажу всю правду, может, станет легче», — заявила Сланевская.

По ее словам, семья, которой она «помогала всю жизнь», вместо поддержки «кинула ее в ад». Сланевская не знает, чем это заслужила, однако считает самым страшным то, что она все равно «всех любит жутко и прощает», а после понимает, что унижается.

Певица Слава сходила в туалет в прямом эфире

Кроме того, недавно от нее потребовали возврат денег за купленные билеты на концерт в Пензе. Артистка, по мнению некоторых зрителей, появилась на сцене в нетрезвом виде. Однако Слава уверена, что происходящее — спланированная акция, а сама она в действительности вышла на сцену больной.

«Я плакала всю ночь. Теперь у меня проблемы с ухом. Я отменяю все концерты, больше так не могу! Эти женщины ждали от меня злобной реакции. Я живой человек, росла в 90-е, могу и по лицу треснуть. Слава Богу, не делала этого. Но оскорбила их, да, и это было им по кайфу, потому что у них с собой были телефончики. Девочки, хочу сказать вам: идите вы…», — негодовала она.

Кроме того, Слава сетовала, что ее постоянно обвиняют в алкоголизме. Она считает, что никому правда не нужна, а сама она впервые в жизни столкнулась с подобным позором.