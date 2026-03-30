Серьезная болезнь, карьера и «нюанс» с Кридом: жизнь звезды «Голоса» Данила Плужникова

Звезда шоу «Голос» Данил Плужников рассказал, как живет после того, как стал известным на всю страну. В шоу «Звезды сошлись» на НТВ молодой артист рассказал, что постоянно мучается от болей из-за разрушения суставов и костей, однако не унывает и продолжает писать музыку.

Недавно Плужников отпраздновал 24-летие. Он страдает от псевдоахондроплазии — из-за деформации костей его рост до сих пор составляет всего 96 сантиметров. Молодой человек отмечает, что это не изученная болезнь, из-за чего конкретного лечения не предполагается.

«В общем-то с возрастом происходит разрушение костей и суставов. И когда-то мне придется заменить суставы, а в остальном ничего страшного в этом нет. Вот когда хожу, то что-то может болеть. На самом деле болит постоянно, но я к этому уже привык… В общей сложности за жизнь перенес около операций 15, наверное. В основном врачи ломали кости, затем ставили аппарат Елизарова. В итоге потом все удлинялось, вправлялось и корректировалось», — рассказал Плужников.

По словам певца, лечение позволило исправить деформации, однако врачи «не все сделали хорошо». При этом Плужников не пьет обезболивающие, хотя их ему прописали.

Мать Данила Ирина Афанасьева рассказала, что ее сын получил инвалидность еще в три года. Вместе они обошли десятки врачей, а все лечение было по квоте и довольно дорогим. Сейчас женщина уже вышла на пенсию.

«Вот кухню адаптировали под него. Сделали небольшой островок с маленьким холодильником. Еще там есть микроволновка, рабочий стол и раковина, что тоже находятся на его уровне», — поделилась Афанасьева.

Сам артист признался, что старается быть самостоятельным, однако из-за особенностей здоровья ему бывает тяжело даже в быту. Он до сих пор общается с наставником Димой Биланом, а вот с рэпером Егором Кридом «был нюанс» — артист обещал, что поможет, однако этого не произошло.