«Мы расстались»: что известно о конфликте Гордон и Кудрявцевой

Юрист Катя Гордон заявила, что больше не общается с телеведущей Лерой Кудрявцевой, а их дуэт «Зависть» больше не существует. Как сообщает Starhit, об этом этом она заявила в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv.

По словам Гордон, они «расстались» по множеству причин, однако катализатором стала продюсер Таня Тур. Она подняла вопрос про авторские права коллектива. Кудрявцева обратила внимание, что они принадлежат Кате. Юрист смутилась этому как друг, ведь за годы сотрудничества они «жили душой нараспашку и никаких бумажек друг от друга не требовали».

«Я отписала Лере 50% всех аранжировок. Таня Тур прокатализировала вопросы, которые проявили в нас черты, с которыми мириться нельзя. Не хочу общаться с Лерой, не считаю ее своим другой. Я такой человек, могу просто послать жестко в какой-то момент. Я думаю, что Лера — отличный человек, суперпрофессиональный, но как друг она меня не устраивает», — заявила Гордон.

Она добавила, что их проект «Зависть» закрыт, а все выпущенные песни теперь принадлежат им пополам. Катя подчеркнула, что является автором музыки, слов и песен и если захочет исполнить их, то сможет сделать это в любой момент.

Лера Кудрявцева и Катя Гордон раскрыли необычный факт о Наташе Королёвой

Напомним, что недавно Гордон признавалась, что они с Кудрявцевой часто конфликтуют, однако мирятся. Она заявлял, что они «ругаются раз в день, мирятся раз в день». Недавно они обе приняли участие в шоу Владимира Маркони «Пожалуйста, не рассказывай!». Тогда Катя в шутку заявляла, что Лера очень жадная.