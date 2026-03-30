Алла Пугачева публично отреагировала на кадры с 14-летней внучкой Клавдией

30 марта дочь Кристины Орбакайте празднует день своего рождения. Клавдии Земцовой исполнилось 14 лет.

Певица Кристина Орбакайте уже много лет счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Они поженились в далеком 2005 году. Спустя семь лет после свадьбы у пары родилась общая наследница — дочь Клавдия. Сегодня, 30 марта, девочка отмечает день своего рождения. Ей исполнилось 14 лет.

В честь праздника наследницы 54-летняя Кристина Орбакайте поделилась в своих соцсетях трогательным семейным роликом. Певица принарядилась в белую майку, джинсы и кардиган. Ее супруг Михаил позировал в легкой льняной рубашке и свободных брюках с принтом. Именинница же выбрала облегающее платье макси на бретельках.

«С днем рождения, Клавочка! 14», — лаконично подписала публикацию звездная мама.

К поздравлениям тут же присоединились многочисленные подписчики Кристины Орбакайте. Клавдии пожелали крепкого здоровья и безграничного счастья. Не осталась в стороне и знаменитая бабушка именинницы. 76-летняя певица Алла Пугачева оставила под постом теплое послание для любимой внучки:

