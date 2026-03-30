Недавно Татьяна Плаксина вступила в новые отношения. Вместе с молодым человеком она пришла на вчерашний концерт своей звездной матери.

Летом прошлого года в личной жизни Татьяны Плаксиной произошли перемены. Дочь Любови Успенской тогда закрутила роман с бизнесменом по имени Никита. Парочка часто публиковала романтические фото. Казалось, что в их отношениях все хорошо. Однако идиллия длилась недолго — вмешалась Любовь Успенская. Королева шансона сочла мужчину неподходящей партией для своей наследницы.

Татьяна предпочла сильно не горевать. Минувшим вечером 36-летняя певица вышла в свет уже с новым бойфрендом. Возлюбленные вместе посетили юбилейный концерт Любови в Москве.

Судя по всему, Успенская этот выбор дочери полностью ободрила. В беседе с журналистами она призналась, что новый молодой человек Татьяны ее как минимум не раздражает. А как максимум — он парень видный, эрудит. Исполнительница верит, что это любовь.