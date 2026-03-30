"Живи, моя любимая": избранник показал свежие кадры с онкобольной Лерчек

В феврале Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) родила четвертого ребенка. Почти сразу же она оказалась в реанимации. Тогда стало известно, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии.

Оказалось, коварная болезнь успела поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

Возлюбленный Чекалиной, танцор Луис Сквиччиарини показал новые фотографии и видео с больной избранницей. Кроме того, он дал понять, что не теряет надежды на выздоровление Лерчек.

© Соцсети

"Мы продолжаем бороться за справедливость! Но никто уже не вернет Лере потерянные годы ее жизни… И ее время с детьми!!! Живи, моя любимая Лера, вопреки, я хочу, чтобы ты увидела первые шаги нашего сына, отправила его в первый класс и мы вместе станцевали с тобой на его свадьбе", - обратился к избраннице Луис.

Еще мужчина рассказал, что на протяжении семи месяцев Валерия, будучи под домашним арестом, жаловалась на здоровье.

"Разрешение на выезд в государственное учреждение было получено только тогда, когда у Валерии началось внутреннее кровотечение в ЖКТ, а уровень ферритина упал до 2 мкг/л (при ее индивидуальной норме от 50 и выше)", - уточнил возлюбленный Чекалиной.

В итоге Лерчек разрешили посетить ФАП по месту жительства. Однако луис выразил сомнение, что там могли бы блогерше поставить верный диагноз.