Бывшая жена Ивлева рассказала о страшной болезни

Бывшая жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова рассказала о тяжелом заболевании, которое она перенесла. В новом выпуске шоу «Звезды сошлись» на НТВ экс-супруга телеведущего призналась, что в прошлом ее плодное яйцо мутировало и стало опухолью.

По словам Валерии, это была долгожданная беременность. На пятой неделе она пришла к врачу и после обследования ее отправили домой — нужно было подождать еще пару недель, чтобы у эмбриона забилось сердце. Однако этого не произошло, а плодное яйцо перестало нормально развиваться.

«Оно не было плодом, ребенком, а напоминало виноградную гроздь. Причем эти грозди могли разъединяться и заполняли все внутренности организма. В народе явление называют пузырным заносом, а по-научному трофобластической болезнью. Причем это достаточно редкий случай, который бывает лишь у одной женщины из тысячи. И никто не может объяснить причину, какая-то генетическая поломка, аномалия», — рассказала бывшая жена Ивлева.

В результате Валерия попала в больницу, где провела полтора месяца. У нее был риск кровотечения. Ее «почистили», а после бывшей жене шеф-повара пришлось пройти курс химиотерапии в онкоцентре. Лечение сильно ударило по здоровью — у девушки появилась непереносимость глютена, лактозная недостаточность, инсулинорезистентность. Она стала склонна к диабету и была вынуждена полностью отказаться от кофеина. Кроме того, она долго не могла забеременеть — в течение трех лет ей ставили бесплодие.

Напомним, что Ивлев и Куденкова были в браке с 2021 по 2025 год. В апреле 2022 года у пары родилась дочь Ника.