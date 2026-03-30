Иосиф Пригожин заступился на Распутину на фоне хейта в ее адрес

Иосиф Пригожин встал на сторону Маши Распутиной. Он считает, что певица вправе желать себе роскошную жизнь.

Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию с Машей Распутиной. На днях артистка заявила, что роскошь для нее является необходимостью, а не капризом. Певице обязательно нужно хорошее жилье и элитный автомобиль. После этого Машу раскритиковали в пух и прах.

Продюсер поспешил заступиться за артистку.

«Человек рождается на белый свет для того, чтобы жить и наслаждаться всеми благами земной цивилизации. И эти блага земной цивилизации некоторым даются незаслуженно, а некоторые это зарабатывают тяжелым трудом», — сказал он в разговоре с «Абзацем».

Пригожин считает, что Распутина честно заработал все то богатство, которое у нее есть сейчас. Он убежден, что человек должен пользоваться благами цивилизации, если у него есть такое желание и возможности.

«Не побеждают только ленивые!» — резюмировал супруг Валерии.

А вот Яна Поплавская придерживается иного мнения. По ее словам, звезды эстрады, которые кичатся направо и налево своим богатством, вызывают у нее приступ тошноты. Поплавская напомнила, что почти все артисты прибыли в столицу из провинций и что сами они — выходцы из простых семей, а не высокоинтеллектуальных. Также она призвала певцов и певиц помогать тем, кто сейчас на СВО.