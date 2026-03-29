Сын известного композитора подал в суд на Первый канал

Первому каналу уже приходилось судиться с правообладателями, которые компенсацию за использование того или иного шлягера.

Теперь в суд подал сын композитора Марка Минкова, автора хитов для фильмов «Мы из джаза», «Следствие ведут знатоки», «В зоне особого внимания» и других. Песни «Не отрекаются любя», «Наша служба и опасна, и трудна», «Ты на свете есть» часто звучат в телешоу.

Правообладатель требовал почти пять миллионов рублей: за хиты «Не отрекаются любя», «А знаешь, все еще будет» и «Если б не было войны» — 700 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск, правда, сумму компенсации уменьшил втрое, пишет «Комсомольская Правда».

Ранее Минков-младший уже выигрывал суд у Первого же канала. В январе Андрей Маркович отсудил 690 тысяч рублей за нарушение авторских прав на песню «А знаешь, все еще будет», в феврале — миллион рублей за композиции «Не отрекаются любя» и «Ты на свете есть».

