Появились подробности об увольнении танцоров Булановой

Танцор Дмитрий Берегуля, который работал у Татьяны Булановой 25 лет, раскрыл подробности о своем увольнении.

Он рассказал, что проблемы со спиной начались еще до всей шумихи вокруг «энергосберегающих» танцоров. Он попросил у Булановой передышку, чтобы поправить здоровье. Об этом информирует teleprogramma.

«После этого меня сразу же сняли с летних коротких туров: не из-за того, что я не хотел — я как раз от них не отказывался. Я так понял, что решили меня наказать, проучить. Насколько я увидел, здесь имела место личная обида и нежелание понять и войти в положение», — заявил танцор.

Буланова в комментариях к посту Дмитрия иронически она высказалась о состоянии его здоровья и отметила, что никого не увольняла.

Алена, также бывшая танцовщица Булановой, заявила, что они с мужем Максимом «закодировались» от этой работы. Подробностей девушка не сообщила.

Один из недавних концертов заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой вызвал большие споры: в Сети завирусился ролик с подтанцовкой, где две девушки выполняли движения в откровенных блестящих платьях с глубокими разрезами и на каблуках. При этом у них были явно видны округлившиеся животики. После концерта выяснилось, что это были специальные накладки.