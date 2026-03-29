Адвокат считает, что у Распутиной есть шансы отстоять дом в суде

Певица Маша Распутина из-за судебных тяжб ее супруга Виктор Захарова с бывшей женой рискует стать бездомной. Но адвокат Юлия Вербицкая-Линник считает, что Маша с Виктором могут отстоять свое жилье.

А дом, в котором они живут более 20 лет – исключить из перечня совместно нажитого имущества (и, соответственно, раздела), пишет «Московский Комсомолец».

«Во-первых, если удастся доказать, что спорный дом, земля и неотделимые улучшения были личным имуществом Захарова, то есть подарены, унаследованы им или иным образом приобретены по безвозмездным сделкам. Во-вторых, если этот дом был куплен или существенно перестроен Захаровым в период, когда брачные отношения с первой супругой были фактически прекращены и семьи, совместной жизни и совместных трат де-факто не существовало», - объясняет эксперт.

Мария рассказывала, что лично занималась ремонтом в доме, вложив средства, вырученные после продажи собственного особняка в Крекшино. Если она докажет это в суде, у нее будут все шансы сохранить особняк.

Муж певицы Маши Распутиной, бизнесмен Виктор Захаров, рассказал в студии шоу «Как есть», что бывшая жена и дети от первого брака оформили ему банкротство.

Он узнал о своем банкротстве случайно — когда не смог снять деньги с карты.